Les américains de You, Infinite ont dévoilé un nouveau single. Pour rappel, ce nouveau projet de post rock est la nouvelle incarnation des légendaires This Will Destroy You, à l'initiative de ses fondateurs Jeremy Galindo et Raymond Brown. Signé chez Pelagic Records, leur premier sans titre déboule le 28 février et "Shine eternal" en est un avant-goût. [plus d'infos]