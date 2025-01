Mayhem and revelry live est le titre du premier live album de Dirty Honey qui rassemblera des performances enregistrées lors de leur tournée mondiale de 2024 appelée 'Can't Find The Brakes'. La galette tombera le 21 février chez Dirt Records, et sera accompagnée d'un documentaire en 4 parties. La performance de "When i'm gone" se regarde dans la suite. [plus d'infos]