Dans une récente interview, Jamey Jasta (Jasta, Hatebreed, etc.) s'est confié sur Tool. Le frontman révèle reconnaître le talent derrière le groupe et leurs productions mais assure ne pas être grand fan de leur musique. Il signale au sujet du dernier album du combo à MJK, "On dirait de la musique de spa". Voilà, voilà.