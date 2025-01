Mike Portnoy (Dream Theater, Transatlantic, Sons of Apollo, Flying Colors, etc. etc.) a franchi les portes des studios de Drumeo pour se prêter au challenge d'interpréter un titre célèbre d'un.e artiste jusqu'alors inconnu de son répertoire. C'est dans ce contexte qu'il a revisité le "Shake it off" de la celèbre américaine milliardaire Taylor Swift. [plus d'infos]