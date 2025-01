Les néo-zélandais d'Alien Weaponry sortiront leur nouvel opus Te rā le 28 mars 2025 via Napalm Records. C'est Josh Wilbur (A7x, Lamb Of God, Disturbed, etc.) qui en assuré les principales parties (enregistrement, mixage, mastering, mixage et production). Un premier titre, outre les détails de l'objet dans la fiche disque, est à dispo avec "Mau moko". [plus d'infos]