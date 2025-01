Stéphane Alaux, mieux connu sous le nom de son projet Fanalo est un guitariste français du groupe instumental Plug-In qui est également prof au CIAM. Lorsque Bumblefoot tournait au milieu des années 2000 en France, il avait choisi Plug-In comme backing band. Aujourd'hui, Fanalo a embauché le guitariste américain fou sur son nouveau single, "Why" avec Thomas Smith au chant et donc Bumblefoot sur le premier solo de guitare. le titre figurera sur le premier album solo de Fanalo, ... FANALO.

