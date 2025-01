Population II a publié un nouveau single intitulé "Le thé est prêt", il est issu de Maintenant jamais, un nouvel album qui paraitra le 28 mars via Bonsound (Elisapie, Corridor, Annie-Claude Deschênes, Duchess Says...). Les Québécois sont actuellement en tournée avec Slift en France et en Europe, et joueront notamment le 4 février à Petit Bain. [plus d'infos]