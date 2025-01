Cyhra, le groupe qui rassemble le chanteur Jake E (ex-Amaranthe), les guitaristes Jesper Strömblad (The Halo Effect, ex-In Flames), Marcus Sunesson (Engel, The Crown) et Euge Valovirta (ex-Shining), et le batteur Alex Landenburg (Kamelot) a sorti "Superman", un nouveau single. [plus d'infos]