Darkside a annoncé son 3e album, Nothing. Le trio qui comporte Nicolás Jaar, Dave Harrington, et le batteur Tlacael Esparza qui a récemment rejoint la troupe va sortir la galette via Matador le 28 février, juste avant leur tournée 2025. Le premer single, "S.N.C" se découvre dessous. [plus d'infos]