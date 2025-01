Neil Young a annnoncé la semaine dernière se retirer du programme du festival de Glastonbury 2025, à cause du contrôle que la BBC exercerait sur le festoche bien que ce dernier ne comporte théoriquement pas de sponsor. Il s'est par la suite rétracté en citant une erreur dans les informations qu'il aurait reçues. Dans d'autres news, le chanteur a retrouvé un autre album "perdu" de son archive sans fond. Oceanside countryside sortira via Warner/Reprise le 14 février. La galette a été enregistrée entre mai et décembre 1977. "Field of opportunity" est dispo dans la suite. [plus d'infos]