Jeff Loomis et Van Williams, guitariste et batteur respectifs de Nevermore, ont révélé leur plan de lancer "Une recherche mondiale" pour un chanteur et bassiste pour la version reformée de groupe. Les postulant doivent s'enregistrer et envoyer un lien Youtube au groupe. Malgré sa déception de ne pas avoir été contacté, Jim Sheppard -le bassiste du groupe- a tout de même souhaité bonne chance à ses maintenant ex-comparses.