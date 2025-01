Le quatuor Belge de Fabiola (monté par Fabrice Detry et dans lequel on retrouve notamment Tim de BRNS et Aurélien de Mountain Bike) a sorti une session live filmée du titre "Tarentella" à voir à la suite. Il s'agit d'un extrait de son nouvel album, The mushroom type, attendu pour le 20 février chez dear.deer.records. [plus d'infos]