La programmation de l'édition 2025 du festival On N'a Plus 20 Ans, qui se tiendra les 18, 19 et 20 avril 2025 à Fontenay-le-Comte (Vendée - 85), a été dévoilée. Pour la retrouver, suivez le lien à la suite. Les têtes d'affiches sont Mass Hysteria, Tagada Jones et Ultra Vomit.

