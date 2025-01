Le Cabaret Vert a annoncé les premiers artistes participants à sa nouvelle édition 2025, qui se tiendra du 14 au 17 août à Charleville-Mézières. Parmi les 24 annoncés, seront présents Jamie XX, Queens Of The Stone Age, Landmvrks, Leprous, Vampire Weekend, Idles, Wet Leg, The Last Dinner Party, Suki Waterhouse et... l'acteur Will Smith.

