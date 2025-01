Après plus de 25 ans au sein de Nostromo, Lad a pris la difficile décision d'arrêter l'aventure.



Les projets à venir, les agendas communs et les divers choix personnels ont amené à ce choix mûrement réfléchi, résultat d'échanges et discussions depuis quelques mois.



Nostromo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'apport de Lad et certains titres n'auraient jamais eu cet impact sans son implication dès son arrivée au sein du groupe depuis 1998.



Nous resterons à jamais des vieux amis qui sommes partis sur les routes et avons partagé des expériences incroyables. Tout en lui souhaitant plein succès, Nostromo poursuit son chemin et nous nous croiserons sûrement sur certains projets.



C'est donc Erwin Bertschi qui reprends la basse et a rejoint l'équipe pour participer activement à la suite. Suite qui s'annonce plus que prometteuse avec la composition déjà bien entamée d'un nouvel album.



Il n'y aura pas de dates ou tournées prévues pour le moment afin de se consacrer pleinement à cette tâche de création qui mènera, on l'espère, à un enregistrement cette année encore. On essaiera quand même de communiquer sur l'avancement du projet et sur d'autres événements prévus.



Un énorme merci à toutes celles et ceux qu'on a croisé, trop nombreuses et nombreux pour être cité(e)s ici mais vous vous reconnaîtrez, depuis la sortie de Bucephale fin 2022. On a une chance énorme de pouvoir continuer à tourner dans de si bonnes conditions avec du monde toujours bien présent et motivé !



Keep da blast alive!