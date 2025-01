le guitariste Jeff Loomis et le batteur Van Williams ont teasé le retour de leur groupe, Nevermore. Le 27 décembre dernier, ces derniers ont posté une vidéo teaser de 1 minute qui comportait de l'imagerie du groupe ainsi que le texte "Resurrecting the dream" (Ressusciter le rêve). Le teaser se regarde dans le lien suivant. Il reste à savoir qui remplira les chaussures de Warrel Dane, le chanteur du groupe décédé en décembre 2017. Cette annonce n'a pas plu au bassiste original du groupe, Jim Sheppard, qui n'aurait pas été consulté et trouve le projet irrespectueux.

[ vidéo Nevermore: Facebook ]