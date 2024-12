The Inspector Cluzo a prévu la sortie de son 10e LP, Less is more, pour 2025. Cet album sera auto-produit sur leur propre label et a été enregistré à Nashville dans des conditions live en 4 jours et mixé en 3, par Vance Powell (Jack White, The Raconteurs, Chris Stapleton). Le duo a livré ses prochaines dates de concert. [plus d'infos]