Le duo expérimental Lords And Lady Kevin, composé de Kevin Rutmanis (Cows, The Melvins , Tomahawk, Hepa.titus) et de Gina Skwoz (artiste visuel connu sous le nom de Mow Skwoz), ont sorti un disque en collaboration avec Trevor Dunn (Mr. Bungle, Tomahawk, King Buzzo, Trio-convulsant). Last days at hot slit est disponible depuis le 6 décembre via Overdrive Records, et se découvre à la suite. [plus d'infos]