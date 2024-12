Le chanteur/compositeur de Coheed And Cambria, Claudio Sanchez, a sorti Claudio covers, une compilation de 8 reprises ré-imaginées par ce dernier. Au programme, "Just like Heaven" de The Cure, "Under the milky way" de The Church, "Your love" de The Outfield, "Stumbleine" des Smashing Pumpkins , "There is a light that never goes out" des The Smiths et "Welcome to new york" de Taylor Swift, dispo en vidéo dans la suite et comme on est cool, on a aussi inclus "Just like Heaven".. [plus d'infos]