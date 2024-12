Les légendes du post-hardcore de Washington DC, Fugazi, sont en hiatus depuis plus de 20 ans maintenant. Brendan Canty, le batteur a avoué que si cela n'en tenait qu'à lui, il réactiverait le groupe. Il a aussi dit qu'il y a toujours une potentielle chance que le groupe se réunisse. Les musiciens ont fait des répétitions ensemble sporadiquement dans le passé et ils se croisent souvent en ville. Ces commentaires tombent 5 ans après ceux de Joe Lally, le bassiste, qui serait également intéressé en une réunion du projet. On croise les doigts...