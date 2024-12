Sopa Boba vient de partager un première vidéo pour le single "That sweet moment". Le projet est formé de projet belgo-néérlandais qui réunit G.W. Sok (The Ex, Oiseaux-Tempête), Jean Vangeebergen (dramaturge) et Pavel Tchikov. Leur 1er album, That moment, est une adaptation du texte éponyme de l'autrice moldave Nicoleta Esinencu. Il sortira le 7 mars sur le label Sub Rosa. [plus d'infos]