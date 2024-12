Récemment, les guitaristes Mikey Doling et Sonny Mayo, le bassiste John "Tumor" Fahnestock et le batteur Jamie Miller ont réactivé Snot et ont annoncé 3 concerts aux US, avec un nouveau chanteur. Mikey Doling a refusé de révéler l'identité de ce dernier, qui aurait mis une claque à tous les membres du groupe lors de son audition. Son identité ne sera révélée que lorsqu'il montera sur scène avec le groupe. Doling préfère qu'il aie la paix jusqu'au moment fatidique; il ne veut pas qu'il soit harcelé sur les réseaux sociaux.