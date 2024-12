Alex Lifeson, le guitariste de Rush, a fait une rare apparition sur scène en invité avec différents artistes lors du concert de Noël annuel organisé par Andy Kim à Toronto. Lifeson a rejoint Barenaked Ladies pour un medley de Noël qui mêlait "Santa claus is coming to town" sur la mélodie de "War pigs" de Black Sabbath, Broken Social Scene pour une reprise de "Sister ok" (Andy Kim) et "Anthems for a seventeen year‐old girl". [plus d'infos]