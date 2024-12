Pour la première fois de leur carrière musicale de 50 ans, les légendes de la gratte Joe Satriani et Steve Vai se sont unis pour former le SATCHVAI band , avec dans le viseur une tournée européenne estivale. Satriani et Vai , avec leur groupes respectifs partageront une tournée ensemble pour la première fois hors du format G3 . Les dates se trouvent dans la suite [ plus d'infos ]

Juin:

13 - York, UK @ Barbican

14 - London, UK @ Eventim Apollo

17 - Glasgow, SC @ Glasgow Royal Concert Hall

18 - Wolverhampton, UK @ Civic Hall

19 - Manchester, UK @ O2 Apollo

21 - Clisson, FR @ Hellfest

22 - Paris, FR @ Palais Des Congres

23 - Antwerp, BE @ Lotto Arena

24 - Amsterdam, NL @ Amsterdam Afas

26 - Copenhagen, DK @ Amager Bio

29 - Helsinki, FI @ House of Culture

30 - Tampere, FI @ Tampere Hall



Juillet:

02 - Uppsala, SE @ Parksnackan

03 - Oslo, NO @ Sentrum Scene

05 - Warsaw, PL @ Torwar

08 - Munich, DE @ Tollwood Festival

10 - Dusseldorf, DE @ Mitsubishi Electric Hall

11 - Frankfurt, DE @ Jahrhunderthalle

12 - Zurich, CH @ Volkshaus Zürich

13 - Milan, IT @ Comfort Festival @ Villa Casati Stampa

15 - Pordenone, IT @ Parco San Valentino

16 - Perugia, IT @ Umbria Jazz

17 - Bologna, IT @ Sequoie Music Park

18 - Saint-Julien, FR @ Guitares en Scene Festival

20 - Prague, CZ @ Forum Karlin

22 - Sofia, BG @ National Palace of Culture