Jake E. Lee (Ozzy Osbourne, Red Dragon Cartel) a partagé plus de détails sur la fusillade dont il a éte victime le mois dernier. Il a dévoilé une photo de la balle qui l'a touché dans le dos et qui est ressortie de son flanc. Le projectile lui a tout de même cassé 2 côtes et perforé un poumon.

