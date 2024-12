Le guitariste original de Venom, Jeff "Mantas" Dunn, a annoncé son départ de Venom Inc., le groupe qu'il a formé il y a presque 10 ans avec deux autres ex-membres de Venom, le bassiste/chanteur Tony "Demolition man" Dolan et le batteur Antony "Abaddon" Bray. Sa santé et bien-être sont ses principales raisons, mais il cite aussi d'autres problèmes personnels qui ont influencé sa décision. Il a cependant des plans musicaux programmés pour le futur.