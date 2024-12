Le chanteur légendaire Joe Lynn Turner (Rainbow, Deep Purple) a collaboré avec la légende du punk russe qu'est Andrey Knyazev et son groupe Knyazz (княzz). En août 2023, Knyazz sortait son nouvel album, sur lequel figurait "Stalker", morceau qui a résonné avec Turner. Les comparses ont décidé de réenregistrer une version sur laquelle Turner chante et a ré-écrit les couplets et refrains en anglais tout en respectant le sens original du morceau. [plus d'infos]