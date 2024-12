La vidéo visualizer pour la nouvelle version du classique d'UFO, "Love to love", par Michael Schenker, avec Axl Rose au chant (Guns N' Roses) se trouve ci-après. Le titre est tiré du nouvel album du guitariste, My years with UFO, qui célèbre le 50e anniversaire de ses années au sein d'UFO, de 1972 à 1978. [plus d'infos]