Wilco a annoncé la ré-issue de son album de 2004, A ghost is born, avec pas moins de 65 inédits, dont des versions alternatives, des démos, des impros de l'époque. Le tout sortira le 7 février prochain via Nonesuch, avec 2 versions: Un coffret 9 CD, ou 9 vinyls et une version en 4 CD. Les 2 incluront un live album de 2004, et un livre de photos de Bob Mehr. La version alternative de "Handshake drugs" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]