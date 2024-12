Tu as sans doute remarqué, surtout si tu es un lecteur assidu du W-Fenec, que le site était indisponible pendant quelques jours le mois dernier. Et oui, après 4 ans de bons et loyaux services, le serveur hébergeant le W-Fenec a décidé de passer l'arme à gauche. Paix à son âme numérique. Quant à nous, on est de retour sur un autre serveur pour continuer nos aventures musicales. Mais, si tu es administrateur système Linux, et que tu veux nous aider de temps en temps, fais-toi connaître de la team! (email à : team AROBASE w-fenec POINT org), merci d'avance!