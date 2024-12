Nouveauté l'an prochain, la première édition du festival Obsidian Dust qui ouvrira l'édition 2025 des Nuits Botanique. Avec au programme notamment : Zeal & Ardor , Elder, Pallbearer, LLNN, Rickshaw Billie's Burger Patrol, Green Milk From The Planet Orange et Villenoire. Cette soirée sous le signe des musiques saturées aura lieu le jeudi 15 mai à Bruxelles, premier jour des Nuits 2025. [plus d'infos]