Les Eurockéennes de Belfort, dont la 35ème édition se tiendra les 3, 4 5 et 6 juillet 2025 sur la presqu'île du Malsaucy, ont dévoilé de nouveaux noms de leur programmation. Côté rock/metal, on notera la présence de Ultra Vomit, Landmvrks, Last Train ou encore High Vis.

[ Eurockéennes de BElfort: site officiel ]