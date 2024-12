Le Sick New World, festival américain se déroulant en avril/mai depuis deux ans à Las Vegas, a annoncé l'annulation de son édition 2025, laquelle devait avoir en tête d'affiche MetallicA ou encore Linkin Park. L'info avait commencé à fuiter sur le net à la suite d'une interview de Trevor Dunn de Mr. Bungle. Et confirmée officiellement depuis par l'orga.

[ Sick New World cancellation announcment ]