Bob Bryar, qui a officié comme batteur au sein de My Chemical Romance de 2004 à 2010, a été retrouvé mort à son domicile du Tennessee. C'est lui qui assurait derrière les fûts notamment sur l'album à succès The black parade. Il avait 44 ans et aurait fêté ses 45 ans le 31 décembre prochain. RIP. [plus d'infos]