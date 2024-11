Les américains de Knocked Loose, nominés aux prochains Grammy Awards dans la catégorie Best metal performance aux côtés de Gojira, sont passés chez Jimmy Kimmel le 26 novembre pour un mini-set explosif. Ils ont notamment interprété leur chanson-phare de l'album You won't go before you're supposed to, "Suffocate". Poppy est venue partager la scène sur ce titre. C'est dispo dans la suite. [plus d'infos]