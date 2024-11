Dans la série de news improbables mais vraies, la légende de la guitare Yngwie Malmsteen a sorti une gamme de pastilles multivitaminées. Ces dernières, disponibles sur le site du gratteux dans la section "suppléments alimentaires", comptent une longue liste d'ingrédients qui incluent, entre autres, vitamines A, C, D2, E et K, de l'acide pantothénique, du magnésium, 154% de la recommandation journalière de folate, et d'autres trucs apparemment bons pour toi. À voir si ça te fera jouer de la gratte plus vite!