Après un premier album, Versions of modern performance, paru chez Matador en 2022, le trio de Chicago Horsegirl fera son retour le 14 février avec Phonetics on and on, enregistré au studio de Wilco, 'The Loft', à Chicago et produit par Cate Le Bon. En voici un 1er extrait avec le clip de "2468". [plus d'infos]