On a oublié de te dire, mais Primus recrute en ce moment. Et oui, le groupe a annoncé accepter les candidatures en provenance "de tous le recoins de l'univers" pour remplacer Tim "Herb" Alexander qui a quitté le groupe le mois dernier. Ils sont à la recherche d'un individu bien élevé et agréable avec une sensibilité et une esthétique originale qui possède un désir d'ouvrir de nouvelles portes du monde créatif. Une technique époustouflante serait formidable, cependant, le groove et la capacité d'écouter, réagir et contribuer à la conversation musicale est indispensable. Bonne chance !