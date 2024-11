Architects a annoncé la sortie de son prochain effort studio. Dénommé The sky, the earth & all between, il sortira le 28 février 2025 chez Epitaph. Un nouvel extrait, après "Seeing red" et "Curse", est dispo avec "Whiplash". Les anglais ont également annoncé hier une tournée européenne au printemps prochain qui passera notamment par notre Hexagone pour quatre dates détaillées ci-après. [plus d'infos]