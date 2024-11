Revenu sur scène depuis quelques temps, Marcel et Son Orchestre effectue son retour discographique avec C'est pas à vous qu'ça m'arriverait, attendu le 21 février, que l'on peut déjà précommander. Et un clip pour "Stigmatisez-moi !" est disponible...

