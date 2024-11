Gojira est nominé à nouveau pour les Grammy Awards 2025. Les Landais concourent dans la catégorie Best metal performance pour leur prestation donnée avec leur morceau "Mea culpa (Ah ! Ça ira !)" en collaboration avec la soprano Marina Viotti lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils seront en concurrence pour l'occasion avec MetallicA, Knocked Loose, Judas Priest et Spiritbox. On y croit pour cette reconnaissance internationale tant les Français avaient fait forte impression avec cette super réalisation ! Verdict le 2 février 2025. [plus d'infos]