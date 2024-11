La 17e édition du festival Beauregard se tiendra les 3, 4, 5 et 6 juillet 2025 à Hérouville St Clair (14). Les premiers artistes ont été annoncés : Air, The Black Keys, Blonde Redhead, Fontaines D.C., Amyl And The Sniffers, Kompromat, Malik Djoudi, Girl In Red, Martin Garrix, The Last Dinner Party, Jean-Louis Aubert, Lamomali, SDM et Gazo.