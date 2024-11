Une vidéo filmée par les confrères de Drumeo propose de voir les parties batterie plus en détail de "The offering" de Sleep Token. Morceau qui est présent sur le premier album des anglais, Sundowning. Ces derniers, qui bénéficient d'une hype sans précédent, ont été annoncés en headliner du Download Festival en Angleterre l'an prochain. Un nouvel album serait dans les tuyaux et dispo d'ici les festivals de l'an prochain. [plus d'infos]