Le guitariste/chanteur/producteur Dario Lorina, plus connu comme membre de Black Label Society depuis 2014, a lancé un nouveau groupe appelé Dark Chapel. Fronté par Lorina, le groupe compte également Brody DeRozie (guitare), Mike Gunn (basse) et Luis Silva (batterie) en son sein. Spirit in the glass, leur premier album, arrivera le 28 février 2025 via MNRK Heavy. Le premier single, "Glass heart" se découvre dans la suite. [plus d'infos]