Un mini-festival organisé par Les Archives de la Zone Mondiale se tiendra au Rez (Genève) les 6 et 7 décembre. Foune Curry, King Kong Meuf et No Suicide Act joueront le premier soir tandis que Kochise, Ludwig Von 88 et René Binamé sont programmés la deuxième soirée. Une exposition de photos de François Poulain est aussi prévue.

