Sol Invicto, le projet dirigé par Richie Londres et qui comporte Stephen Carpenter (Deftones), Eric Bobo (Cypress Hill), Dan Foord (Sikth) et avec en invité le chanteur Sean Plague de Plague To Pyres, a révélé son premier EP: Loosely aware. Un premier titre "Lost in translation" est dispo dans la suite. [plus d'infos]