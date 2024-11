Le trio de post-punk noise de Chicago FACS a présenté le titre éponyme de son prochain album Wish defense (enregistré par le regretté Steve Albini) qui sortira le 7 février 2025 via Trouble In Mind Records / Modulor. Le groupe a réintégré Jonathan Van Herik au poste de bassiste et remplace donc Alianna Kalaba. [plus d'infos]