Le Rock N'Roll Hall Of Fame a enfin partagé la performance de Judas Priest avec leurs guitaristes actuels (Ritchie Faulkner et Glenn Tipton) supplémentés de KK Downing lors de la cérémonie de 2022. La troupe y interprète un medley de "Breaking the law", "Living after midnight" et "You've got another thing coming". [plus d'infos]