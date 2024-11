Tim Lambesis, le chanteur (et probablement dernier membre) d'As I Lay Dying a adressé les récents départs de ses collègues (le guitariste Phil Sgrosso, le batteur Nick Pierce, le guitariste Ken Susi et le bassiste/chanteur Ryan Neff). II a admis quel'environement au sein du groupe n'etait effectivement pas très sain, et il comprend la décision de ses comparses, mais laisse la porte ouverte pour la discussion. Through storms ahead (titre prémonitoire semble-t'il) sortira tout de même le 15 novembre, et le chanteur va se chercher une nouvelle équipe pour la suite.