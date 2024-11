Tim "Herb" Alexander s'est expliqué dans une lettre envoyée au magazine musical Rolling Stone.

Il a affirmé bien avoir dit au groupe qu'il n'avait plus sa passion pour l'instrument, mais a cependant insisté que sa décision était plus basée sur une mise en priorité de sa santé physique et mentale. Ayant maintenant quasiment 60 ans, il explique que son corps supporte bien moins le stress constant demandé des concerts.